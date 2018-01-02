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| | В Китае новобранец на учениях едва не подорвался на гранате

В Китае новобранец на учениях едва не подорвался на гранате

Вчера, 20:48
В центральном Китае новобранец, участвуя в военных учениях Народно-освободительной армии, едва не подорвался на гранате. За 3 секунды до взрыва снаряда юношу спас инструктор.

В Китае новобранец на учениях едва не подорвался на гранате

 

Инструктор вытолкнул солдата в траншею - сообщает агентство China Xinhua News. ЧП случилось в провинции Шэньси, в Сиане.


Ролик с инцидентом выложили на YouTube. Публика радуется спасению новобранца. "Спасибо, Господи" - пишет Imtiaz Khan. "В 9 случаев из 10 инструктора нет рядом, чтобы спасти вас" - отмечает Dylan Maldonado.
Яна Татьянина
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