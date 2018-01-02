В Китае новобранец на учениях едва не подорвался на гранате

В центральном Китае новобранец, участвуя в военных учениях Народно-освободительной армии, едва не подорвался на гранате. За 3 секунды до взрыва снаряда юношу спас инструктор.





Яна Татьянина

Инструктор вытолкнул солдата в траншею - сообщает агентство China Xinhua News. ЧП случилось в провинции Шэньси, в Сиане.Ролик с инцидентом выложили на YouTube. Публика радуется спасению новобранца. "Спасибо, Господи" - пишет Imtiaz Khan. "В 9 случаев из 10 инструктора нет рядом, чтобы спасти вас" - отмечает Dylan Maldonado.