В Китае новобранец на учениях едва не подорвался на гранате

Инструктор вытолкнул солдата в траншею - сообщает агентство China Xinhua News. ЧП случилось в провинции Шэньси, в Сиане.
В Китае новобранец на учениях едва не подорвался на гранатеВчера, 20:48
В Подмосковье 43-летний мужчина подорвался на гранате, находясь на своем дачном участке в деревне Горки. Трагический инцидент случился в Коломенском районе.
В Грозном, при оказании сопротивления аресту, погиб мужчина. Он подорвался на гранате, которую метнул в оперативников, штурмующих его квартиру.
В Орловском районе в населенном пункте Звягинки 24-летний молодой человек подорвался на гранате, требуя у своей матери, чтобы та дала ему денег на выпивку. В