В лагере беженцев на границе Бангладеша открылась школа имени Кадырова

В лагере для беженцев на границе Мьянмы и Бангладеша открыли школу имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Никита Готский

Глава северокавказской республики сообщает, что в учебном заведении, названном в честь его покойного родителя, проходят обучение 348 детей-сирот, набор все еще продолжается, в будущем планируется довести численность до одной тысячи. Кадыров рад такому событию, детей в настоящее время обучают писать и читать.Сироты вскоре научатся читать Коран, их одели в единую форму, а в стенах школы кормят два раза в день. На своей странице в соцсети Кадыров выражает благодарность за материальное обеспечение своей матери, которая является руководителем РОФ имени Ахмата Кадырова, а также брату Зияду, занимавшегося решением организационных вопросов.