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| | В лагере беженцев на границе Бангладеша открылась школа имени Кадырова

В лагере беженцев на границе Бангладеша открылась школа имени Кадырова

Вчера, 20:25
В лагере для беженцев на границе Мьянмы и Бангладеша открыли школу имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В лагере беженцев на границе Бангладеша открылась школа имени Кадырова

 

Глава северокавказской республики сообщает, что в учебном заведении, названном в честь его покойного родителя, проходят обучение 348 детей-сирот, набор все еще продолжается, в будущем планируется довести численность до одной тысячи. Кадыров рад такому событию, детей в настоящее время обучают писать и читать.

Сироты вскоре научатся читать Коран, их одели в единую форму, а в стенах школы кормят два раза в день. На своей странице в соцсети Кадыров выражает благодарность за материальное обеспечение своей матери, которая является руководителем РОФ имени Ахмата Кадырова, а также брату Зияду, занимавшегося решением организационных вопросов.
Никита Готский
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