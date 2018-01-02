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| | Пьяная голая танцовщица с позором рухнула с барной стойки в баре Мюнхена

Пьяная голая танцовщица с позором рухнула с барной стойки в баре Мюнхена

Вчера, 19:54
В одном из баров Мюнхена голая девушка упала с барной стойки. Об этом сообщает Leprosorium.

Пьяная голая танцовщица с позором рухнула с барной стойки в баре Мюнхена

 

Кадры с места события уже распространяются по страницам социальных сетей. На них можно рассмотреть голую девушку, изрядно выпившую алкогольных напитков, которая танцует на барной стоке, изгибаясь перед посетителями. В один из моментов она рухнула на пол. Не исключается, она потеряла равновесие, когда мужчина-клиент питейного заведения намеревался поцеловать ее в живот. Согласно имеющимся сведениям, данный инцидент произошел в баре Willenlos. Что произошло далее с девушкой не сообщается.

Ранее подобный инцидент произошел на территории Благовещенска. Там голая танцовщица во время исполнения танцев упала с барной стойки. Девушка взошла на "подиум" в компании своей подруги и принялась демонстрировать эротический танец. Спустя несколько секунд она потеряла точку опоры и упала на работника заведения.
Никита Готский
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