Пьяная голая танцовщица с позором рухнула с барной стойки в баре Мюнхена

В одном из баров Мюнхена голая девушка упала с барной стойки. Об этом сообщает Leprosorium.

Никита Готский

Кадры с места события уже распространяются по страницам социальных сетей. На них можно рассмотреть голую девушку, изрядно выпившую алкогольных напитков, которая танцует на барной стоке, изгибаясь перед посетителями. В один из моментов она рухнула на пол. Не исключается, она потеряла равновесие, когда мужчина-клиент питейного заведения намеревался поцеловать ее в живот. Согласно имеющимся сведениям, данный инцидент произошел в баре Willenlos. Что произошло далее с девушкой не сообщается.Ранее подобный инцидент произошел на территории Благовещенска. Там голая танцовщица во время исполнения танцев упала с барной стойки. Девушка взошла на "подиум" в компании своей подруги и принялась демонстрировать эротический танец. Спустя несколько секунд она потеряла точку опоры и упала на работника заведения.