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| | Южная Корея предложила КНДР диалог на высшем уровне

Южная Корея предложила КНДР диалог на высшем уровне

Вчера, 19:36
Сеул предлагает Пхеньяну провести переговоры на высшем уровне. Встреча обеих сторон может пройти уже спустя несколько дней.

Южная Корея предложила КНДР диалог на высшем уровне

 

По словам южнокорейских политиков, противоборствующим сторонам требуется обговорить участие КНДР в зимней Олимпиаде, а также ряд межгосударственных моментов. Про мнению специалистов, в данной встрече заинтересована вся цивилизованная планета.

Наиболее срочным вопросом является участие спортсменов КНДР в Олимпийских играх 2018 года. Отдельный интерес в этом имеет Сеул, так как он рассматривает данную меру как страховку, что Северная Корея не станет принимать ничего для обострения напряженности, а Игры состоятся в нормальной обстановке. Имеются и иные вопросы отмены санкций, воз-обновление прямой линии связи, политического диалога, гуманитарных контактов и многое другое.
Никита Готский
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