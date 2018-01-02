В детском ресторане США посетители прилюдно занялись оральным сексом

В детский ресторан «Акапулько» в городе Остин (США) была вызвана полиция из-за посетителей, занимавшихся оральным сексом посреди заведения. По свидетельству очевидцев, оральные утехи продолжались около 5 минут.

По сообщению Daily Mail, прибывшая на вызов в детский ресторан «Акапулько» в городе Остин (США) задержала пару, прилюдно занимавшуюся оральным сексом в течении 5 минут. Когда прибыла полиция, 31-летний мужчина и его 28-летняя спутница пытались скрыться, для чего направились в сторону ближайшей заправки.Теперь нарушителям общественного порядка грозит тюремное заключение до года и штраф около 4 тысяч долларов.В конце 2017 года СМИ сообщали о громком секс-скандале в США: аресте 44-летней учительницы в Техасе по подозрению к принуждению к сексу 13-летнего ученика. Как сообщалось, с поличным партнеров поймал сам отец подростка в автомобиле на парковке. Учительницу, преподававшую в четвертых классах, уволили и поместили в тюрьму округа Матагорда.