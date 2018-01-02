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| | В Хорватии утонули два человека во время праздничного заплыва

В Хорватии утонули два человека во время праздничного заплыва

Вчера, 18:17
Два человека погибли в Хорватии во время новогоднего заплыва. Трагический инцидент произошел вчера в Риеке.

В Хорватии утонули два человека во время праздничного заплыва

 

Как стало известно, группа парней приняла решение провести новогодний заплыв возле местной гостиницы. Такое мероприятие организовывалось уже четвертый год подряд. В заплыве принимали участие 15 лиц, спасатели сделали им предупреждение касательно усиления ветра, но акция все-равно состоялось, несмотря на замечание специалистов.

Пловцы в нарядах Санта-Клаусов удачно погрузились в морозную воду, но выбраться обратно они не сумели- высокие волны бросали мужчин на камни и плиты из бетона. Спасали пловцов пожарные, во время данной операции двое сотрудников экстренной службы получили повреждения.

Пострадали также и участники новогоднего заплыва, один из них находится в тяжелом положении, медики борются за его жизнь. Двух пожилых мужчин спасти так и не удалось. Спасатель, отличающийся крепким телосложением, заметил, что при немалом весе и росте волны легко бросали его в стороны.
Никита Готский
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