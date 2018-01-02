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| | В Лондоне запряженная в карету лошадь упала во время парада

В Лондоне запряженная в карету лошадь упала во время парада

Вчера, 18:14
Во время шествия традиционного парада, в честь нового года, в карете, которая была сделана под королевский экипаж, лошадь упала на дорогу.

В Лондоне запряженная в карету лошадь упала во время парада

 


1 января на параде в Лондоне лошадь, которая была в упряжке кареты, упала на шоссе. Всё шествие было остановлено, чтобы возничий смог убрать животное с пути. По мнению очевидцев, бедное животное перенесло большой стресс из-за большого количества людей, присутствовавших на параде.

Организаторы традиционного мероприятия считают, что лошадка упала вследствие того, что споткнулась. После поднятия её на ноги, она была готова дальше продолжать шествие, но, к большому сожалению, дабы избежать подобной ситуации, ее увели.
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