В Лондоне запряженная в карету лошадь упала во время парада

Во время шествия традиционного парада, в честь нового года, в карете, которая была сделана под королевский экипаж, лошадь упала на дорогу.

1 января на параде в Лондоне лошадь, которая была в упряжке кареты, упала на шоссе. Всё шествие было остановлено, чтобы возничий смог убрать животное с пути. По мнению очевидцев, бедное животное перенесло большой стресс из-за большого количества людей, присутствовавших на параде.Организаторы традиционного мероприятия считают, что лошадка упала вследствие того, что споткнулась. После поднятия её на ноги, она была готова дальше продолжать шествие, но, к большому сожалению, дабы избежать подобной ситуации, ее увели.