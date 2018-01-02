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| | Два жителя Японии погибли, подавившись новогодними лепешками

Два жителя Японии погибли, подавившись новогодними лепешками

Вчера, 18:22
В Токио погибли два человека, поедая новогодние пирожки. Об этом рассказали местные экстренные службы.

Два жителя Японии погибли, подавившись новогодними лепешками

 

Помимо двух погибших, еще 13 человек пострадали во время процедуры поедания традиционных новогодних лепешек из риса в Японии моти. Согласно имеющихся сведений, семь человек отправили в больницу в критическом состоянии, двух пожилых любителей рисовых лепешек спасти не удалось.

Японское правительство постоянно предупреждает население, особенно детей и пенсионеров, соблюдать правила осторожности с рисовой выпечкой. Моти необходимо разрезать на кусочки и со всей тщательностью пережевывать. Вышеописанные случаи, несмотря на все предостережения, происходят десятками в государстве круглогодично.

Моти является обязательным блюдом на новогоднем столе жителей Японии. Этот продукт изготовляется из распаренного клейкого риса. Перед употреблением лепешки требуется отваривать в супе.
Никита Готский
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