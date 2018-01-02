Два жителя Японии погибли, подавившись новогодними лепешками

Помимо двух погибших, еще 13 человек пострадали во время процедуры поедания традиционных новогодних лепешек из риса в Японии моти. Согласно имеющихся сведений, семь человек отправили в больницу в критическом состоянии, двух пожилых любителей рисовых лепешек спасти не удалось.
Японское правительство постоянно предупреждает население, особенно детей и пенсионеров, соблюдать правила осторожности с рисовой выпечкой. Моти необходимо разрезать на кусочки и со всей тщательностью пережевывать. Вышеописанные случаи, несмотря на все предостережения, происходят десятками в государстве круглогодично.
Моти является обязательным блюдом на новогоднем столе жителей Японии. Этот продукт изготовляется из распаренного клейкого риса. Перед употреблением лепешки требуется отваривать в супе.