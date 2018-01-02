В Сан-Франциско грузовик протаранил автомобиль и сбил двух пешеходов

Представители органов правопорядка США рассказали о произошедшем в Сан-Франциско ДТП, в результате которого пострадали семь человек. Грузовик сбил двух человек, а после врезался в другой автомобиль. Соответствующую информацию отметили также в пожарной службе города.

Согласно имеющимся данным, семь человек получили травмы различной степени тяжести. Двое пешеходов были доставлены в больницу. Еще пятеро, находились в легковом автомобиле. В результате столкновения с грузовиком они получили незначительные повреждения. Причины случившегося на данный момент не установлены.

На месте инцидента проводят работу правоохранительные органы, которые обещают опубликовать информацию относительно случившегося в скором времени.

Николай Офицеров