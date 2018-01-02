В Сан-Франциско грузовик протаранил автомобиль и сбил двух пешеходов

В Сан-Франциско грузовик протаранил автомобиль и сбил двух пешеходовВчера, 18:32
В столице Боливии Ла-Пасе столкнулись автобус и грузовой автомобиль, в результате столкновения погибло 8 человек, еще 33 человека получили травмы различной
В пятницу рано утром представители ДПС Красноярского края зарегистрировали в Балахтинском районе ДТП с участием двух автомобилей. Как рассказали представители
Под Ростовом в результате ДТП семь человек получили травмы. На 16-м километре трассы Ростов - Ставрополь столкнулся ВАЗ-21099 и грузовик "ГАЗ".