Индия приобретет у России 240 высокоточных авиабомб

В Министерстве обороны Индии заявили о желании приобрести 240 высокоточных авиационных бомб у России. Дели подпишет контракт с компанией «Рособоронэкспорт» на сумму 196 млн долларов США.

Домбровский Сергей

Индия планирует усилить военную сферу. Дели хочет сотрудничать с РФ и Израилем, который должен осуществить поставки 131 ракетного комплекса Barak. Индия приобретет у Израиля оружие на сумму 72 млн долларов. В военном ведомстве Индии одобрили сделки. В Министерстве обороны России пока не подтверждают информацию о наличии договоренностей между Москвой и Дели в вопросах поставок оружия.В ноябре прошлого года в Индии впервые за всю историю запустили сверхзвуковую ракету. Тестирование прошло удачно, пилоты поразили цель в Бенгальском заливе. Ранее появились сведения об отсутствии желания у Дели сотрудничать с Москвой в проекте по созданию бомбардировщика. Причиной этому выступает невозможность составить достойную конкуренцию американскому истребителю F-35.