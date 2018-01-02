За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

От Редактора

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

Как обезопасить себя от рака?

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Индия приобретет у России 240 высокоточных авиабомб

Индия приобретет у России 240 высокоточных авиабомб

Вчера, 16:53
В Министерстве обороны Индии заявили о желании приобрести 240 высокоточных авиационных бомб у России. Дели подпишет контракт с компанией «Рособоронэкспорт» на сумму 196 млн долларов США.

Индия приобретет у России 240 высокоточных авиабомб

 

Индия планирует усилить военную сферу. Дели хочет сотрудничать с РФ и Израилем, который должен осуществить поставки 131 ракетного комплекса Barak. Индия приобретет у Израиля оружие на сумму 72 млн долларов. В военном ведомстве Индии одобрили сделки. В Министерстве обороны России пока не подтверждают информацию о наличии договоренностей между Москвой и Дели в вопросах поставок оружия.

В ноябре прошлого года в Индии впервые за всю историю запустили сверхзвуковую ракету. Тестирование прошло удачно, пилоты поразили цель в Бенгальском заливе. Ранее появились сведения об отсутствии желания у Дели сотрудничать с Москвой в проекте по созданию бомбардировщика. Причиной этому выступает невозможность составить достойную конкуренцию американскому истребителю F-35.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Турция и Индия намерены отказаться от доллара США
Турция и Индия намерены отказаться от доллара США

Турция и Индия намерены отказаться от доллара США. Такое заявление сделал глава Турции Реджеп Эрдоган на бизнес-форуме в Нью-Дели. Сведения об этом

В Дели скончался посол России в Индии Александр Кадакин
В Дели скончался посол России в Индии Александр Кадакин

Сегодня в Дели, в районе Нью-Дели, скончался Александр Кадакин, представляющий интересы России в Индии. Уточняется, что причиной смерти посла стала болезнь.

300 студентов из Индии определят в Смоленский медуниверситет
300 студентов из Индии определят в Смоленский медуниверситет

В субботу руководство Смоленского государственного медицинского университета заявило, что определит на обучение 300 студентов из Индии. Ранее между

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости