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| | В США лотерейный автомат из-за сбоя выдавал только выигрышные билеты

В США лотерейный автомат из-за сбоя выдавал только выигрышные билеты

Сегодня, 13:24
В Южной Каролине, США, женщина на 100 долларов купила лотерейные билеты, которые из-за случившегося в автомате сбоя превратились в выигрышные. Попытка забрать 18 тысяч долларов выигрыша не увенчалась успехом из-за выявления неполадок.

В США лотерейный автомат из-за сбоя выдавал только выигрышные билеты

 

В Южной Каролине в преддверии нового года опробовать свою удачу в рождественской лотерее решили многие местные жители. Как только местные жители поняли, что каждый билет, приобретённый ими, несёт в себе выигрышную сумму, они стали покупать их сразу в большом количестве. Одна женщина приобрела «модифицированные» билеты на общую сумму в 100 долларов, а весь выигрыш, значившийся в них, оценивался в 18 тысяч долларов.

Как только счастливая обладательница билетов-победителей лотереи попыталась обналичить свой крупный выигрыш, её весьма огорчил тот факт, что это сделать было невозможно в виду внутреннего сбоя, сделавшего все билеты беспроигрышными. Представители лотереи до сих пор не прокомментировали, получат ли победители все свои выигрыши.
Александр Вест
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