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| | В США звезды кино основали движение в защиту женщин от домогательств

В США звезды кино основали движение в защиту женщин от домогательств

Сегодня, 12:43
В Соединенных Штатах было положено начало движению «Время вышло» (Time`s Up), основателями которого являются звезды американского шоу-бизнеса, которые намерены защитить женщин от дискриминации и сексуальных домогательств. Соответствующая информация отмечается на официальном сайте сообщества.
 

В США звезды кино основали движение в защиту женщин от домогательств

 

Представители BBC News отмечают, что в инициативную группу вошло более 300 женщин, среди которых актрисы Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Эмма Стоун и Натали Портман. «Время вышло» отказываются разделять жертв по половому признаку и обещают, что юридическая поддержка будет оказана каждому, кто обратится. Целью движения является существование за счет добровольных пожертвований.
 
В общей сложности, планируется, что удастся собрать более 15 миллионов долларов, благодаря которым пострадавшие смогут оплачивать адвокатов. Особенно, это касается финансово-незащищенные профессии, среди которых официантки или няни.
 
Как известно, скандал о сексуальных домогательствах в США начался с октября 2017 года, когда Харви Вайнштейн из наиболее респектабельного продюсера Голливуда превратился в наиболее ненавидимую персону. Помимо этого, в изнасилованиях также обвинили Кевина Спейси, Сильвестра Сталлоне, Чарли Шина, Дастина Хоффмана, Ларса фон Триера и других.

Николай Офицеров
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