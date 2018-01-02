В Великобритании в новогоднюю ночь заметили огненный НЛО

Таинственный огненный объект в новогоднюю ночь очевидцы увидели в небе над Великобританией. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Светлана Славянская

Жители Великобритании во время подготовки к празднованию Нового года, сообщили о таинственном объекте, внезапно возникшем в небе. Более 679 людей одновременно сообщили в Международную Метеорную Организацию, что 31 декабря в 17 часов 35 минут увидели, как гигантский шар из света появился в ночном небе в канун Нового года.В Twitter представители Международной Метеорной Организации заявили, что последним НЛО в 2017 году стал огненный объект в Великобритании. Сообщается, что НЛО в небе передвигался очень медленно, поэтому очевидцам удалось его зафиксировать.