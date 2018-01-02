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| | В Великобритании в новогоднюю ночь заметили огненный НЛО

В Великобритании в новогоднюю ночь заметили огненный НЛО

Сегодня, 10:42
Таинственный огненный объект в новогоднюю ночь очевидцы увидели в небе над Великобританией. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В Великобритании в новогоднюю ночь заметили огненный НЛО

 

Жители Великобритании во время подготовки к празднованию Нового года, сообщили о таинственном объекте, внезапно возникшем в небе. Более 679 людей одновременно сообщили в Международную Метеорную Организацию, что 31 декабря в 17 часов 35 минут увидели, как гигантский шар из света появился в ночном небе в канун Нового года.

В Twitter представители Международной Метеорной Организации заявили, что последним НЛО в 2017 году стал огненный объект в Великобритании. Сообщается, что НЛО в небе передвигался очень медленно, поэтому очевидцам удалось его зафиксировать.
Светлана Славянская
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