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| | Худрук New York City Ballet уволился после обвинений в домогательствах

Худрук New York City Ballet уволился после обвинений в домогательствах

Сегодня, 09:33
О своем уходе с должности после обвинений в сексуальных домогательствах заявил художественный руководитель New York City Ballet Питер Мартинс. Балетмейстер сразу же направил письмо, адресованное руководству труппы, в которой, как подчеркивается, он отрицал, что хоть как-то причастен к нарушениям соответствующего характера.

 

Худрук New York City Ballet уволился после обвинений в домогательствах

 
Мартинс также сообщил, что намерен «обелить» собственное имя, оказав помощь в расследовании, и намерен доказать свою невиновность. Глава совета Чарльз Шарф заявил, что руководство труппы намерено весьма серьезно относится к обвинениям, выдвинутым против Мартинса. Уже в ближайшее время совет намерен приступить к поиску нового художественного руководителя. Мартинс во главе нью-йоркского балета стоял на протяжении тридцати лет.
 
В декабре 2017 года он заявил, что уходит во временный отпуск после того, как на просторах сети появилось письмо с обвинениями в домогательствах в его адрес. Обвинения касались «словесного и физического насилия», произошедшего еще в 1993 году.
 
Как известно, к обвинениям присоединились более 25 бывших танцовщиков, которые в коллективе работали или учились в балетной школе. Все они утверждают, что Мартинс неоднократно злоупотреблял своей властью. Балетмейстер негативно высказывался о форме подопечных, критиковал их внешние данные, а с отдельными вступал в сексуальную связь.

Николай Офицеров
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