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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

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| | Трамп устроит гламурную вечеринку на Новый год

Трамп устроит гламурную вечеринку на Новый год

Сегодня, 13:15
Глава США Дональд Трамп решил шикарно отметить Новый год. Президент устроит вечеринку в Мар-а-Лаго штате Флорида. Лидер США отправил приглашения известным актерам и звездам эстрады.

Трамп устроит гламурную вечеринку на Новый год

 

По словам представителей Трампа, в этом году глава государства устроит грандиозное торжество. Он первый раз отмечает Новый год в качестве президента США. Попасть на гламурную вечеринку могут все участники клуба Трампа. Для этого нужно купить билет за 750 долларов. Гораздо дороже обойдется участие в клубе Трампа – 200 тысяч долларов. Американские СМИ сообщают, что в прошлом году действующий глава США приглашал на торжество знаменитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

Трамп посещал Мар-а-Лаго в новой для себя должности два раза. Он потратил на эти визиты более 1,2 млн долларов. Американские издания пишут, что оплачивать расходы придется рядовым гражданам страны.
Домбровский Сергей
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