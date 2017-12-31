Трамп устроит гламурную вечеринку на Новый год

Глава США Дональд Трамп решил шикарно отметить Новый год. Президент устроит вечеринку в Мар-а-Лаго штате Флорида. Лидер США отправил приглашения известным актерам и звездам эстрады.

Домбровский Сергей

По словам представителей Трампа, в этом году глава государства устроит грандиозное торжество. Он первый раз отмечает Новый год в качестве президента США. Попасть на гламурную вечеринку могут все участники клуба Трампа. Для этого нужно купить билет за 750 долларов. Гораздо дороже обойдется участие в клубе Трампа – 200 тысяч долларов. Американские СМИ сообщают, что в прошлом году действующий глава США приглашал на торжество знаменитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне.Трамп посещал Мар-а-Лаго в новой для себя должности два раза. Он потратил на эти визиты более 1,2 млн долларов. Американские издания пишут, что оплачивать расходы придется рядовым гражданам страны.