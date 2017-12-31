В Румынии Новый год встречают медвежьим танцами

В городе Комэнешти в Румынии местные жители устроили необычное действо. Участники нарядились в медвежьи костюмы и начали танцевать под ритмичный стук барабанов и звуки пан-флейты.

Дарья Светозарова

Ряженые косолапые под такой аккомпанемент прошли по улицам города. Отмечается, что данный обряд имеет давние цыганские корни. Его цель – уберечь людей от злых духов, которые посягают на мир и благополучие живых. Сейчас его адаптировали под этнические традиции румын. Медведь же издревле в стране считался символом здоровья и удачи, поэтому участники шествия.Сами косолапые находятся в стране в двусмысленном положении. С одной стороны, их почитают и считают защитниками, а с другой – в сентябре текущего года был отменен запрет на медвежью охоту. Власти объяснили свое решение тем, что участились случаи нападения этих зверей на людей. Скептики, однако, не в восторге от такого способа обеспечения безопасности. По их мнению, отстрел косолапых только спровоцирует их на нападения на людей и их жилища.