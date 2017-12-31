Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | В Жанаозене полицейские обнаружили танцующего на дороге Деда Мороза

В Жанаозене полицейские обнаружили танцующего на дороге Деда Мороза

Вчера, 14:30
Полицейские Жанаозена задержали Деда Мороза, устроившего танцевальное шоу прямо посреди проезжей части. Мужчину оштрафовали на 11 тысяч тенге.

В Жанаозене полицейские обнаружили танцующего на дороге Деда Мороза

 

Ранее СМИ сообщили о том, что в Жанаозене мужчина в костюме Деда Мороза развлекал участников дорожного движения. Новогодний волшебник устроил танцы прямо на дороге. Водителей и прохожих позабавило такое шоу, очевидцы происшествия засняли все на камеры мобильных телефонов. Вскоре «танцующий Дед Мороз» стал всеобщим достоянием. Сотрудники правоохранительных органов нашли героя ролика и задержали. Дедом Морозом оказался местный житель 1972 года рождения.

 

Уточняется, что мужчина признался в содеянном и готов понести наказание. Его оштрафовали на 11 тысяч тенге за нарушение правил дорожного движения.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Омске Дед Мороз за рулём иномарки врезался в новогодний фургон Coca-Cola
В Омске Дед Мороз за рулём иномарки врезался в новогодний фургон Coca-Cola

В Омске водитель Chevrolet Lacetti в костюме Деда Мороза задел автомобилем знаменитый фургон Coca-Cola. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом говорится

В кинотеатрах РФ ожидаются премьеры «Пассажиров» и «Деда Мороза. Битвы магов»
В кинотеатрах РФ ожидаются премьеры «Пассажиров» и «Деда Мороза. Битвы магов»

В российских кинотеатрах ожидаются премьеры «Пассажиров» и «Деда Мороза. Битвы магов». Поклонники фильмов смогут увидеть новинки на экранах уже на этой недели.

В Великом Устюге отметят день рождения Деда Мороза
В Великом Устюге отметят день рождения Деда Мороза

Сегодня, 18 ноября, в Великом Устюге местные жители будут отмечать день рождения Деда Мороза, так как это – его родина.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости