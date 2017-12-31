В Жанаозене полицейские обнаружили танцующего на дороге Деда Мороза

Полицейские Жанаозена задержали Деда Мороза, устроившего танцевальное шоу прямо посреди проезжей части. Мужчину оштрафовали на 11 тысяч тенге.

Виктория Озерова

Ранее СМИ сообщили о том, что в Жанаозене мужчина в костюме Деда Мороза развлекал участников дорожного движения. Новогодний волшебник устроил танцы прямо на дороге. Водителей и прохожих позабавило такое шоу, очевидцы происшествия засняли все на камеры мобильных телефонов. Вскоре «танцующий Дед Мороз» стал всеобщим достоянием. Сотрудники правоохранительных органов нашли героя ролика и задержали. Дедом Морозом оказался местный житель 1972 года рождения.Уточняется, что мужчина признался в содеянном и готов понести наказание. Его оштрафовали на 11 тысяч тенге за нарушение правил дорожного движения.