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| | За публичный секс и драку со слепым женщину приговорили к 13 месяцам тюрьмы

За публичный секс и драку со слепым женщину приговорили к 13 месяцам тюрьмы

Сегодня, 13:40
36-летнюю Наташу Клаус из Великобритании арестовали вовремя публичного секса за плату. До этого жительница каталась на мотоцикле голой и избила своего слепого парня во время инцидента, при задержании полицией она оказала сопротивление, накинувшись на полицейский с кулаками.

За публичный секс и драку со слепым женщину приговорили к 13 месяцам тюрьмы

 

Также злоумышленница пообещала избить женщину, которая стала свидетелем того, что Наташа занялась половым актом прямо среди улицы с мужчиной за деньги, после чего была наконец арестована. Адвокат Наташи Тимоти Лете пояснил суду, что девушка сложно переживает смерть мамы и в течении некоторого времени практикует вдыхание газа, этим самым объясняет ее ужасное поведение.

Судья Мосс в свою очередь подчеркнул, что таким хамским поведением Наташа унижает других членов в обществе, а ее отношение со слепым могут иметь асоциальную природу. Также британка, должна была прийти в суд рано утром, но опоздала на несколько часов. В суде ее приговорили к 13 месяцам тюремного заключения - по несколько месяцев за каждое ее нарушение. И запретили когда либо появляться на той улице, где она публично занялась сексом.
  
Адвокат обвиняемой пока никак не прокомментировал приговор. 
Любовь Шевцова
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