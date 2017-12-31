Впервые за семь лет в Русском культурном центре в Дамаске прошла елка

Первый раз за последние семь лет в Русском центре науки и культуры в Дамаске прошло торжество в честь Нового года.

Виктория Озерова

В главном зале РЦНК в Дамаске показали новогоднее представление. Подробно о мероприятии рассказал Алексей Фролов, замглавы Россотрудничества. Он уточнил, что на сцене РЦНК был поставлен «Буратино», поэтому даже те, кто не знает русского языка, поняли основную мысль представления. Всего торжество посетили около 300 российских и сирийских детей с родителями. С наступающими праздниками их также поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Детям вручили новогодние презенты. По словам Фролова, РЦНК все эти годы продолжал работать, несмотря на нестабильную ситуации и угрозы, сотрудники центра вместе установили и нарядили елку.Также Алексей Фролов проинформировал, что было организовано еще одно мероприятие. В преддверии Нового года в одном из приютов Дамаска прошла акция благотворительного характера.