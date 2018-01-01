Индия проведет одновременный запуск на орбиту 31 спутника

Индия запланировала единовременный вывод на орбиту рекордного числа спутников. 10 января с космодрома на острове Шрихакорита в штате Андхра-Прадеш стартует сразу 31 спутник. На орбиту их выведет ракета-носитель PSLV.

Дарья Светозарова

Самым массивным будет аппарат серии Cartosat-2. Этот индийский спутник весит более 700 килограммов. На него возлагают задачу по мониторингу поверхности Земли. Ученые надеются, что аппарат поможет вывести картографические возможности на новый уровень. Также на ракету погрузят один микроспутник и один спутник нано индийского производства. Остальные 28 устройств произведены за рубежом. Среди них финские и американские аппараты.Данный старт станет первым после неудачного запуска ISRO 31 августа текущего года. Техническая ошибка помешала Индии благополучно активировать свой запасной навигационный спутник IRNSS-1H. Операция закончилась провалом из-за теплового экрана, который не отсоединился на финальном этапе. Это стало причиной того, что аппарат не смог покинуть четвертую ступень ракеты и оказался заблокированным.