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| | Венесуэла получит от Колумбии 50 тонн "праздничной" ветчины

Венесуэла получит от Колумбии 50 тонн "праздничной" ветчины

Вчера, 17:20
Колумбия отправит в Венесуэлу "праздничную" ветчину. С такой информацией выступает AFP.

Венесуэла получит от Колумбии 50 тонн "праздничной" ветчины

 

Колумбийцы решили направить в Венесуэлу около 50 тонн ветчины, которая применяется для приготовления праздничных блюд. Власти Колумбии пошли на такую меру после акций протестов в Венесуэле по причине нехватки данного продукта. Согласно имеющейся информации, первые грузовики с едой уже прибыли в Венесуэлу 29 декабря.

Прежде сообщалось, что продуктовая корзина в Венесуэле увеличилась в стоимости в 20 раз. Так, цена продуктов на месяц на семью из пяти человек в стране составила 13,88 миллионов болливаров. Чтобы иметь возможность покупать продукты, населению приходится тратить не менее двух минимальных зарплат в день.
Никита Готский
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