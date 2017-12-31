Венесуэла получит от Колумбии 50 тонн "праздничной" ветчины

Колумбия отправит в Венесуэлу "праздничную" ветчину. С такой информацией выступает AFP.

Никита Готский

Колумбийцы решили направить в Венесуэлу около 50 тонн ветчины, которая применяется для приготовления праздничных блюд. Власти Колумбии пошли на такую меру после акций протестов в Венесуэле по причине нехватки данного продукта. Согласно имеющейся информации, первые грузовики с едой уже прибыли в Венесуэлу 29 декабря.Прежде сообщалось, что продуктовая корзина в Венесуэле увеличилась в стоимости в 20 раз. Так, цена продуктов на месяц на семью из пяти человек в стране составила 13,88 миллионов болливаров. Чтобы иметь возможность покупать продукты, населению приходится тратить не менее двух минимальных зарплат в день.