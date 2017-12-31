Мэром Харькова мог стать мужчина, взявший в заложники людей в "Укрпочте"

30 декабря 2017 года Владимир Безух из Харькова захватил заложников в отделении «Укрпочты». Выяснилось, что мужчина ранее хотел стать мэром города.

Вещий Олег

В 2006 году была избирательная кампания, в ходе которой Безух собрал 562 голоса. На выборах тогда победил Михаил Добкин, ставший предшественником Геннадия Кернеса. Слоганом кандидата в мэры была помощь всем харьковчанам. Накануне «помочь» он пытался заложникам, которых держал в отделении «Укрпочты» в Харькове.Среди заложников были и дети. Один из освобождённых рассказал, что мужчина даже предлагал чай и кофе заложникам, чтобы они могли успокоиться. В штурме здания принимали участие около 50 правоохранителей. В районе станции метро «Киевская» в Харькове было затруднено движение. Спецоперация длилась более часа. Позже выяснилось, что Безух был неоднократно судим.