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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Мэром Харькова мог стать мужчина, взявший в заложники людей в "Укрпочте"

Мэром Харькова мог стать мужчина, взявший в заложники людей в "Укрпочте"

Сегодня, 10:22
30 декабря 2017 года Владимир Безух из Харькова захватил заложников в отделении «Укрпочты». Выяснилось, что мужчина ранее хотел стать мэром города.

Мэром Харькова мог стать мужчина, взявший в заложники людей в "Укрпочте"

 

В 2006 году была избирательная кампания, в ходе которой Безух собрал 562 голоса. На выборах тогда победил Михаил Добкин, ставший предшественником Геннадия Кернеса. Слоганом кандидата в мэры была помощь всем харьковчанам. Накануне «помочь» он пытался заложникам, которых держал в отделении «Укрпочты» в Харькове.

Среди заложников были и дети. Один из освобождённых рассказал, что мужчина даже предлагал чай и кофе заложникам, чтобы они могли успокоиться. В штурме здания принимали участие около 50 правоохранителей. В районе станции метро «Киевская» в Харькове было затруднено движение. Спецоперация длилась более часа. Позже выяснилось, что Безух был неоднократно судим.
Вещий Олег
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