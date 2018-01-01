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| | Власти Непала запретили подъёмы на Эверест

Власти Непала запретили подъёмы на Эверест

Сегодня, 07:20
Власти Непала запретили подъёмы на Эверест. Одиночные подъёмы на самую высокую точку мира будут запрещены с 2018 года.


 

 

Власти Непала запретили подъёмы на Эверест

 

Такое решение власти Непала приняли для того, чтобы значительно сократить число несчастных случаев и смертей альпинистов-одиночников. Только за прошедший год произошло более 20 несчастных случаев и 5 из них закончились смертью. Теперь, согласно новому законодательству, подъем на вершину Эвереста разрешён в группе не менее чем из 4 человек.

Так как власти ожидают особо интенсивный приток туристов в этом году, в тренировочных штабах для скалолазов увеличили количество рабочих мест для инструкторов и проводников в 2,5 раза. Однако ценовая политика также изменилась. Теперь стоимость подъёма на Эверест будет увеличена в 2 раза. Если в прошлом году это обходилось туристам в 13 тысяч долларов, то в этом будет не менее 25 тысяч долларов.
Валерия Голицына
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