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На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Журналист прожил 5 лет в 33 борделях и рассказал о жизни проституток

Журналист прожил 5 лет в 33 борделях и рассказал о жизни проституток

Сегодня, 09:38
Американский журналист одного из штатов США, в котором легализирована проституция, прожил в домах сексуальных утех более пяти лет. За пять лет Марк Мэкэндрюс жил в 33 борделях и изучал жизнь работниц сексуальной индустрии.

Журналист прожил 5 лет в 33 борделях и рассказал о жизни проституток

 

В штате Невада в США несколько лет назад была легализирована проституция. После такого закона фотограф и свободный журналист Марк Мэкэндрюс решил узнать о нелёгкой судьбе представительниц самой древней профессии, а также о том, как живут эти девушки внутри публичных домов. Марк провёл 5 лет в скитаниях по различным борделям, где жил сам и следил за насыщенной жизнью их обитателей.

Журналист многое поведал об образе жизни проституток, а также рассказал читателям всей Америки о расценках сотрудниц сексуальной индустрии, а также о пакете услуг, которые они предоставляют в своих заведениях. Но многие читатели не одобрили образ жизни фотографа за последние 5 лет, а также удивились несоответствию расценок с внешним видом проституток.
Валерия Голицына
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