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| | Ледяной дождь в Канаде и снегопад в США: Климатологи заявляют о разгуле стихии

Ледяной дождь в Канаде и снегопад в США: Климатологи заявляют о разгуле стихии

Вчера, 21:13
"Смертельная зима" в США и Канаде уносит жизни людей.

Ледяной дождь в Канаде и снегопад в США: Климатологи заявляют о разгуле стихии

 

Наступление холодов и начало зимы в некоторых областях Америки повлекли за собой трагические события. Северо-восток и центральные регионы Соединённых Штатов накрыли обильные снегопады и стужа. По полученным сведениям, уже зафиксирована смерть как минимум семи человек. Двое из погибших были жителями штата Иллинойс и четверо из Канзаса. Смерть застала их врасплох. Одни попали из-за гололёда в ужасное ДТП, а другие попросту стали жертвами мороза.

Исключительно трагическая гибель настигла пожилую женщину в Южной Дакоте. Машина старушки угодила в сугроб и не имея больше возможности продолжать движение на автомобиле, она решила прийти в ближайший населённый пункт за помощью. Однако достигнуть своей цели бедняга так и не смогла. Она попала в смертельный плен холода и скончалась.

Ледяной дождь в Канаде и снегопад в США: Климатологи заявляют о разгуле стихии

 

Многие жители Пенсильвании, в частности посёлка Эри, не могли покинуть своих жилищ из-за полутораметрового слоя снега, который стал серьёзным препятствием. Синоптики сообщили, что такая неблагоприятная климатическая обстановка будет держаться до конца недели и станет одной из самых суровых зим с 1907 года.

Заметим, что и Канада получила неприятный сюрприз от декабрьской стужи. Непогода в Британской Колумбии разыгралась не на шутку и вылилась в виде ледяного дождя на провинцию. Последствия оказались очень серьёзными. Большое количество поваленных деревьев, обрыв проводов - всё это привело к тому, что более 50 000 жителей оказались без электроэнергии, некоторые учебные заведения заявили о временном закрытии. Несмотря на всё, быстро устранить проблему нет возможности, хотя соответствующие службы трудятся круглосуточно. Этому препятствует сильнейший гололёд, который мешает передвижению специальной техники, так как на большинстве дорог движение попросту парализовано из-за массовых ДТП и банальной невозможности к безопасному передвижению. Аварийно-восстановительные работы не прекращаются, однако назвать пока точные сроки ликвидации последствий никто не может.

Ледяной дождь в Канаде и снегопад в США: Климатологи заявляют о разгуле стихии

 

Напомним, что совсем недавно в Ставрополе насмерть замёрз подросток. Находясь в нетрезвом состоянии, молодой человек 14-ти лет скончался на улице от переохлаждения. Его окоченевший труп заметил утром прохожий в посёлке Большой Джалге.

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