В Брюсселе вандалы похитили фигурку Христа-младенца

В Брюсселе украли рождественскую статуэтку Иисуса-Христа. Фигурка находилась в праздничных яслях в центре города.

Никита Готский

По имеющимся данным, фигурку маленького Христа похитили неизвестные злоумышленники, сломана также и люлька, в которой та находилась. В настоящее время все в порядке, поломку удалось устранить. Сотрудники бельгийской полиции занимаются поиском вандалов.Подобное происшествие имело место три года назад. Тогда местные правоохранители задержали троих парней, которые разрушил рождественские ясли и украли фигурку Христа.Традиция устанавливать перед Рождеством ясли с фигурками Марии Магдалины, Иисуса Христа и пастухов появился в Средние века на территории Западной Европы. Это считается неким скульптурным воплощением истории из Библии про божественного малыша, для которого первой кроваткой послужила кормушка для птиц.