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| | В Брюсселе вандалы похитили фигурку Христа-младенца

В Брюсселе вандалы похитили фигурку Христа-младенца

Вчера, 17:46
В Брюсселе украли рождественскую статуэтку Иисуса-Христа. Фигурка находилась в праздничных яслях в центре города.

В Брюсселе вандалы похитили фигурку Христа-младенца

 

По имеющимся данным, фигурку маленького Христа похитили неизвестные злоумышленники, сломана также и люлька, в которой та находилась. В настоящее время все в порядке, поломку удалось устранить. Сотрудники бельгийской полиции занимаются поиском вандалов.

Подобное происшествие имело место три года назад. Тогда местные правоохранители задержали троих парней, которые разрушил рождественские ясли и украли фигурку Христа.

Традиция устанавливать перед Рождеством ясли с фигурками Марии Магдалины, Иисуса Христа и пастухов появился в Средние века на территории Западной Европы. Это считается неким скульптурным воплощением истории из Библии про божественного малыша, для которого первой кроваткой послужила кормушка для птиц.
Никита Готский
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