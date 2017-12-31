В 2018 году контроль над небом Арктики возьмет на себя ЗРК «Тор-М2ДТ»

Первый дивизион зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в следующем году должен заняться боевым дежурством. Информацию обнародовал Александр Леонов, занимающий должность командующий войсковой ПВО Вооруженных сил России в звании генерала-лейтенанта.

Пойда Анна

По словам Александра Леонова, руководство страны обязало в 2018 году два соединения, расположенных в Арктике, перейти на «Тор-М2ДТ», представляющий собой так называемый двухзвенный тягач. Инновационную систему, которая прошла все испытания, подтвердив свою эффективность, впервые продемонстрировали во время военного парада, однако теперь ее намерены поставить на конвейер в промышленном производстве.«Тор-М2ДТ» предстоит защищать границы Арктики от попыток проникновения врагов и посторонних на ее территорию.