В эфире американского телеканала показали вторжение трех «тираннозавров»

В эфир американского ТВ-канала попали три человека в костюме тираннозавров. Во время прямой трансляции неизвестные весельчаки вторглись в кадр и начали там изображать борьбу, чем развеселили пользователей Twitter.

Дарья Светозарова

В это время репортаж из Белого дома вела корреспондент одного из американских каналов Хэйли Джексон. Журналистка как раз беседовала с экспертом о налоговой реформе, как на заднем фоне начались чудачества ряженых ящеров. Ни сама Хэйли, ни ее собеседник на то, что творится практически у них за спиной, не обратили никакого внимания. Зато реакция пользователей Twitter была молниеносной. Они написали, что никогда в жизни не видели такого смешного фона и назвали его лучшим за всю историю новостей.Один из подписчиков оставил остроумный комментарий «Хэйли Джексон в прямом эфире из Парка юрского периода». Сама журналистка отреагировала на это с юмором: «Хоть не аллигаторы», - добродушно отшутилась она.