Американка сфотографировала призрака возле Рождественской елки

Призрак появился всего на нескольких кадрах праздничной фотосессии, но видно его было очень хорошо. Мистики тут же согласились с тем, что в объектив фотокамеры попало привидение, но скептики решили не сдаваться. По их утверждению, такой эффект возник из-за игры света или сгустка пыли.
Ранее гостя с того света заприметили российские очевидцы. Таинственного призрака они увидели на магистрали возле международного аэропорта «Владивосток». Отмечается, что дух появлялся только тогда, когда за ним показывался какой-то транспорт. Чтобы уверится в том, что это не галлюцинация, свидетели начали снимать явление на телефон.