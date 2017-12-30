Американка сфотографировала призрака возле Рождественской елки

Во время празднования Рождества жительница США сфотографировала у наряженной елки призрака. 25 декабря, когда все католики отмечают рождение Иисуса Христа, героиня также отмечала свое появление на свет. Как оказалось, среди гостей оказался визитер из потустороннего мира.

Дарья Светозарова

Призрак появился всего на нескольких кадрах праздничной фотосессии, но видно его было очень хорошо. Мистики тут же согласились с тем, что в объектив фотокамеры попало привидение, но скептики решили не сдаваться. По их утверждению, такой эффект возник из-за игры света или сгустка пыли.Ранее гостя с того света заприметили российские очевидцы. Таинственного призрака они увидели на магистрали возле международного аэропорта «Владивосток». Отмечается, что дух появлялся только тогда, когда за ним показывался какой-то транспорт. Чтобы уверится в том, что это не галлюцинация, свидетели начали снимать явление на телефон.