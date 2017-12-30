В Париже закрыли последний кинотеатр с порнофильмами

Для французских любителей порноиндустрии от Минкультуры пришли плохие новости. Власти проголосовали за закрытие последнего в Париже кинотеатра, транслирующего порнографические киноленты.

Вещий Олег

Кинотеатр Беверли славится тем, что на его экранах часто показывали порнографические киноленты. Он работал на протяжении 74 лет, и в конце декабря власти проголосовали за его закрытие. 150 порнофильмов по-прежнему можно посмотреть, но с 1 января здание кинотеатра будет отправлено на реконструкцию и дальнейшее преобразование в галерею искусств Парижа.Первый кинотеатр с порнографическим контентом был открыт как раз в Париже. Всего же во Франции существовало около 40 таких заведений. После того, как порно появилось в Интернете, спрос на такие киноленты значительно упал и кинотеатры начали закрываться. Некоторые считают, что основной причиной закрытия последнего кинотеатра является видеохостинг PornHub.