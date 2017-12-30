В Великобритании мать расправилась с насильником её сына при помощи топора

В Великобритании мать расправилась с насильником её сына при помощи топораСегодня, 12:28
В Воротынском районе Нижегородской области женщину подозревают в убийстве своего новорожденного сына. Тело мальчика обнаружили в сарае доме, где проживает
В Талдомском районе Подмосковья собственная мать убила 28-летнего сына. Соучастниками преступления стали два ее приемных сына.
Сотрудники правоохранительных органов Тамбовской области расследуют дело по факту попытки изнасилования жительницы села Павловка, расположенного на территории