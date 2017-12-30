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| | В Великобритании мать расправилась с насильником её сына при помощи топора

В Великобритании мать расправилась с насильником её сына при помощи топора

Сегодня, 12:28
В Великобритании женщина, у которой трое детей, расправилась с насильником её сына при помощи топора, использовав ребёнка в качестве «наживки», по данным издания «Версия Инфо».

В Великобритании мать расправилась с насильником её сына при помощи топора

 

Происшествие случилось 25 декабря в Уэльсе. 5-летний сын с рыданиями пришёл к матери и рассказал про то, что его домогались. Женщина, которую зовут Джессика Паркер, по описанию поняла, что это может быть насильник, который уже издевался над детьми в этом районе. Она притворилась, что всё в порядке, а потом «поймала на живца» злоумышленника.

Когда педофил снова бросился на мальчика, она ударила его домашним топором, что привело к летальному исходу. За свои действия британка может получить 6 лет за решёткой. Общественность выступила на стороне многодетной матери. Суд по этому делу пройдёт 5 января 2018 года.

Ирина Летинская
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