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| | Шутка геймеров из США убила жителя Канзаса

Шутка геймеров из США убила жителя Канзаса

Сегодня, 12:24
Поклонники шутера Call of Duty поссорились во время онлайн-турнира. Чтобы уладить конфликт геймеры решили встретиться. Один из игроков дал другому свой домашний адрес, не подозревая, что замыслил его визави.

Шутка геймеров из США убила жителя Канзаса

 

Второй игрок решил подшутить над соперником и позвонил в полицию. Он сообщил правоохранителям, что удерживает в доме заложников – мать, отца и сестру, потом уточнил, что сестру и отца уже убил. Далее он дал полицейским случайный адрес под видом своего.

Когда полиция прибыла на место, дверь им открыл Эдвард Фин, невольная жертва пранкера. Стражи порядка потребовали от мужчины поднять руки, но тот помедлил и бросил взгляд на свой пояс. Один из офицеров выстрелил, так как увидел в этом угрозу – сами полицейские в этом месте крепят оружие. Впоследствии мужчина скончался в больнице. Как оказалось позже, он не увлекался видеоиграми и стал случайной жертвой геймеров. У погибшего остались двое маленьких детей.
Дарья Светозарова
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