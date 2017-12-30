В Китае открыт самый длинный стеклянный мост в мире

Самый продолжительный мост из стекла на планете открыли в Китае. Его длина составляет полкилометра.

По словам одного из посетителей, путешествие по мосту можно справедливо назвать захватывающим. Первоначально люди немного пугаются, гуляя по нем, но позже это ощущение меняется.

Никита Готский

Конструкция построена на 218-метровой высоте над долиной между двумя скалами. Как сообщается, на мосту могут располагаться до 500 человек, но он способен выдержать на себе до 2000 лиц. Дабы подняться на укрепление, людям необходимо пройти почти две тысячи ступенек. Спустя определенное время на мосту будет открыт лифт.Мост собран из стеклянных панелей толщиной в четыре сантиметра. Когда посетителя идут по нему, но немного качается, особенно в центральной своей части. В связи с этим на него решает вступиться пока не каждый.