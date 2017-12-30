На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Мнения

На Луне потерпел крушение «Тысячелетний сокол»: Аналогичные звездолеты обнаружены на Марсе и Меркурии

Скотт Уоринг рассказал о подробностях находки.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

Сюжеты :

Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году
| | В Китае открыт самый длинный стеклянный мост в мире

В Китае открыт самый длинный стеклянный мост в мире

Сегодня, 09:27
Самый продолжительный мост из стекла на планете открыли в Китае. Его длина составляет полкилометра.

В Китае открыт самый длинный стеклянный мост в мире

 

Конструкция построена на 218-метровой высоте над долиной между двумя скалами. Как сообщается, на мосту могут располагаться до 500 человек, но он способен выдержать на себе до 2000 лиц. Дабы подняться на укрепление, людям необходимо пройти почти две тысячи ступенек. Спустя определенное время на мосту будет открыт лифт.
 
 
По словам одного из посетителей, путешествие по мосту можно справедливо назвать захватывающим. Первоначально люди немного пугаются, гуляя по нем, но позже это ощущение меняется.

Мост собран из стеклянных панелей толщиной в четыре сантиметра. Когда посетителя идут по нему, но немного качается, особенно в центральной своей части. В связи с этим на него решает вступиться пока не каждый.
Никита Готский
Новости по теме
В Китае достроили новый самый длинный стеклянный мост в мире
В Китае достроили новый самый длинный стеклянный мост в мире

В китайской провинции Хэбэй планируется возведение нового самого длинного стеклянного моста в мире. Откроется он для всех посетителей уже в грядущее

В Китае 20 августа откроют самый длинный в мире стеклянный мост
В Китае 20 августа откроют самый длинный в мире стеклянный мост

В Китае 20 августа начнет работать самый длинный в мире стеклянный мост. Конструкцию построили в парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань.

В Китае из стекла построили самый длинный мост в мире
В Китае из стекла построили самый длинный мост в мире

В Китае, а именно в юго-восточной провинции Хунань, из стекла построили самый длинный мост в мире. Данное сооружение расположено в нацпарке Тяньменьшань на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости