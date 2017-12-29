В Новый год в Берлине создадут «зону безопасности» для женщин

Во время празднования Нового года в Берлине будет организована «зона безопасности» для женщин. Поводом для такого предприятия стали прошлогодние массовые нападения со стороны мигрантов, которым подверглись немки. Случаи сексуальных домогательств тогда также имели место в период новогодних праздников.

Дарья Светозарова

Власти столицы ФРГ сообщили, что «зона безопасности» будет организованы на улице Эберштрассе, вблизи Бранденбургских ворот. Пострадавшие в результате домогательств дамы могут обратиться здесь за помощью к работникам немецкого красного Креста.Свою лепту в предупреждение случаев насильственного склонения к интимной близости внесли берлинские полицейские. Они разработали и распространили специальные «новогодние» рекомендации для женщин. Стражи порядка написали, что дамы должны максимально четко формулировать свой отказ вступать в половую связь. Если ситуация выходит из-под контроля, правоохранители рекомендуют искать помощи у прохожих.В прошлом году в новогоднюю ночь нападение на женщин совершили примерно тысяча мигрантов. Происходило это в Кельне, на центральной площади. Примерно 500 немок пожаловались в полицию на изнасилование, избиение, грабеж и оскорбление со стороны иностранцев.