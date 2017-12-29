В Мадриде скончалась единственная дочь испанского диктатора Франко

В Испании городе Мадриде скончалась в возрасте 91 года Мария дель Кармен Франко и Поло, единственная дочь испанского диктатора Фрациско Франко. Об этом рассказали местные СМИ.

Любовь Шевцова

До этого журналисты сообщали, что несколько месяцев назад у Марии дель Кармен Франко и Поло доктора обнаружили раковую опухоль. Ушла из жизни Мария в своем особняке в столице Испании в окружении членов семьи.Известно, что Франциско Франко (4 декабря 1892-20 ноября 1975 года) служил военным и государственным деятелем, каудильо в Испании 1939-1975 годах, генералиссимусом.В 1926 году в Овьедо у Кармен Поло и Мартинес Вальдес на свет появилась единственная наследница, которой был присвоен после смерти отца, королем Испании Хуаном Карлосом первым, титул герцогини де Франко.Мария была многодетной мамой, у нее было семеро детей: четыре дочки и три сына. Ранее стало известно, что Трамп рассказал, по какой причине могут обрушиться все виды СМИ.