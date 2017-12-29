Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Мнения

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Об амурных делах Ольги Бузовой.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | В Южной Корее планируют создание «прозрачного» танка

В Южной Корее планируют создание «прозрачного» танка

Сегодня, 12:13
Эксперты в области инженерии в Южной Корее всерьёз планируют создание танка, обладающего «прозрачной» системой маскировки. Кроме того, специалисты представили южнокорейскому правительству список из 40 разработок, которыми они займутся в ближайшем будущем.

В Южной Корее планируют создание «прозрачного» танка

 

Правительству Южной Кореи был предоставлен список новейших стратегических разработок в области военной техники, которые должны значительно усилить обороноспособность страны, выведя её вооружение на принципиально новый уровень. Особое внимание южнокорейских властей было сосредоточено на сверхскоростной субмарине, автоматические системы для подзарядок дронов, способные самостоятельно долетать до нужного объекта.

По заверению технических экспертов, новейшие технологии позволят им создать танк, который будет невозможно обнаружить с помощью привычных радаров, или же систем поиска с задействованием инфракрасных лучей. Помимо этого, специалисты заверили, что машина будет также надежно скрыта от человеческих глаз.
Александр Вест
Новости по теме
В Южной Корее запущена платежная система LG Pay
В Южной Корее запущена платежная система LG Pay

Южнокорейская компания LG Electronics объявила о запуске своей собственной платежной системы LG Pay, которая будет доступна всем жителям Южной Кореи.

Хакеры похитили ядерные разработки Южной Кореи
Хакеры похитили ядерные разработки Южной Кореи

Хакеры группировки «Ми Хэк» обнародовали часть украденных технических документов, которые касаются новейших разработок в сфере атомной энергетики. Кроме того,

В Южной Корее стартовали разработки сети нового поколения 5G
В Южной Корее стартовали разработки сети нового поколения 5G

Министерство науки Южной Кореи планирует создать новую сеть 5G,которая в 1000 раз быстрее сети 4G, за полтора миллиарда долларов. Ожидается, что она начнет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости