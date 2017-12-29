Врачи обнародовали список вещей, которые находили в вагинах пациенток

Врачи обнародовали перечень предметов, которые в текущем году были извлечены из влагалищ пациенток. Некоторые из перечисленных предметов было особенно удивительно видеть в этом списке.

Дарья Светозарова

Оказалось, что в своей вагине барышни «хранили» колпачки от дезодорантов, кусок ароматического мыла, пробку от бутылки, эррекционное кольцо, мяч, велосипедный отражатель, наушники, телефон, кремниевые шарики и даже деньги. Также в интимной зоне пациенток медики находили горячее полотенце, анальные шарики, глину, подсвечник, губку конфету и игрушечную волшебную палочку.Причины, по которым эти предметы оказались внутри, назывались самые разные. При этом далеко не все «владелицы» соглашались объяснить, как они попали эти предметы в столь интимное место. Девушка, у которой нашли телефон и деньги призналась, что это была сексуальная прихоть ее бойфренда. Кремниевые шарики обладательница использовала в качестве замены мужу, который часто был в командировке. Барышня, из влагалища которой извлекли губку сообщила, что использовала ее вместо тампона во время месячных, чтобы поплавать в бассейне.