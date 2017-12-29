На Тайване девушка откусила супругу яичко во время секса

На Тайване после того как мужчина занялся половым актом со своей супругой, она откусила ему правое яичко. В больнице ему зашили мошонку,но пришивать обратно яичко не стали для того, чтобы не занести инфекцию.

Любовь Шевцова

Скорая помощь приехала по адресу, встретил их сам пострадавший мужчина, с миской с рисом в руках, в которой лежало его правое яичко. Его супруга клялась, что она это сделала не специально, просто в порыве страсти увлеклась процессом.Пострадавший был доставлен в больницу, ему остановили кровотечение и зашили мошонку, но не вернули на место яичко, чтобы избежать занесения инфекции. Теперь доктор поясняет, что мужчина может быть бесплодным.Известно, что потерпевший трудиться слесарем и с женой у них двое совместных детей. Оказалось, у супруги мужчины психические отклонения, что возможно и послужило причиной инцидента.Ранее стало известно, что женщина оторвала яичко своему возлюбленному за то, что он отказался вступать с ней в половой акт.