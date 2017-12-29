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| | На Тайване девушка откусила супругу яичко во время секса

На Тайване девушка откусила супругу яичко во время секса

Сегодня, 11:38
На Тайване после того как мужчина занялся половым актом со своей супругой, она откусила ему правое яичко. В больнице ему зашили мошонку,но пришивать обратно яичко не стали для того, чтобы не занести инфекцию.

На Тайване девушка откусила супругу яичко во время секса

 

Скорая помощь приехала по адресу, встретил их сам пострадавший мужчина, с миской с рисом в руках, в которой лежало его правое яичко. Его супруга клялась, что она это сделала не специально, просто в порыве страсти увлеклась процессом.

Пострадавший был доставлен в больницу, ему остановили кровотечение и зашили мошонку, но не вернули на место яичко, чтобы избежать занесения инфекции. Теперь доктор поясняет, что мужчина может быть бесплодным.

Известно, что потерпевший трудиться слесарем и  с женой у них двое совместных детей. Оказалось, у супруги мужчины психические отклонения, что возможно и послужило причиной инцидента.

Ранее стало известно, что женщина оторвала яичко своему возлюбленному за то, что он отказался вступать с ней в половой акт. 
Любовь Шевцова
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