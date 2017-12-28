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| | Журналисты видят в активности НЛО над Европой «русский след»

Журналисты видят в активности НЛО над Европой «русский след»

Вчера, 21:15
Журналисты немецкого издания Bild по-своему объяснили увеличение случаев обнаружения неопознанных летающих объектов над европейскими государствами. По их мнению, виной этому Министерство обороны РФ.

Журналисты видят в активности НЛО над Европой «русский след»

 

Западные издания полагают, что российские военные проводят испытания ракет, которые провоцируют непонятные явления над Европой. Странные объекты в небе обсуждают уфологи. По мнению исследователей космического пространства, Россия не имеет никакого отношения к происходящему, так как Землю действительно посещают пришельцы. Журналисты немецкого издания Bild имеют собственное мнение по этому поводу. По их версии, Россия проводит тайные тестирования оружия, поэтому в небе видны загадочные явления.

В последнее время граждане различных стран Европы публикуют в социальных сетях фотографии и ролики, на которых зафиксированы НЛО. Люди не могут объяснить природу происхождения этих объектов, поэтому начинают строить различные версии. Спорщики не способны достичь согласия в данном вопросе, так как каждый отстаивает собственную позицию.
Домбровский Сергей
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