Журналисты видят в активности НЛО над Европой «русский след»

Западные издания полагают, что российские военные проводят испытания ракет, которые провоцируют непонятные явления над Европой. Странные объекты в небе обсуждают уфологи. По мнению исследователей космического пространства, Россия не имеет никакого отношения к происходящему, так как Землю действительно посещают пришельцы. Журналисты немецкого издания Bild имеют собственное мнение по этому поводу. По их версии, Россия проводит тайные тестирования оружия, поэтому в небе видны загадочные явления.
В последнее время граждане различных стран Европы публикуют в социальных сетях фотографии и ролики, на которых зафиксированы НЛО. Люди не могут объяснить природу происхождения этих объектов, поэтому начинают строить различные версии. Спорщики не способны достичь согласия в данном вопросе, так как каждый отстаивает собственную позицию.