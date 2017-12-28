Журналисты видят в активности НЛО над Европой «русский след»

Журналисты немецкого издания Bild по-своему объяснили увеличение случаев обнаружения неопознанных летающих объектов над европейскими государствами. По их мнению, виной этому Министерство обороны РФ.

Домбровский Сергей

Западные издания полагают, что российские военные проводят испытания ракет, которые провоцируют непонятные явления над Европой. Странные объекты в небе обсуждают уфологи. По мнению исследователей космического пространства, Россия не имеет никакого отношения к происходящему, так как Землю действительно посещают пришельцы. Журналисты немецкого издания Bild имеют собственное мнение по этому поводу. По их версии, Россия проводит тайные тестирования оружия, поэтому в небе видны загадочные явления.В последнее время граждане различных стран Европы публикуют в социальных сетях фотографии и ролики, на которых зафиксированы НЛО. Люди не могут объяснить природу происхождения этих объектов, поэтому начинают строить различные версии. Спорщики не способны достичь согласия в данном вопросе, так как каждый отстаивает собственную позицию.