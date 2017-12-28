Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

Мнения

Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Дракона Дейнерис Таргариен озвучили спаривающиеся черепахи

Дракона Дейнерис Таргариен озвучили спаривающиеся черепахи

Вчера, 21:07
Дракона Дейнерис Таргариен озвучили спаривающиеся черепахи. Такое заявление в одном из интервью сделала звукорежиссёр сериала Пола Файрфилд. Девушка отметила, что они специально подбирали самца черепахи, который смог бы издать «чистый» звук для дальнейшей его обработки в системе.

Дракона Дейнерис Таргариен озвучили спаривающиеся черепахи

 

Пару черепах «мучили» несколько часов для того, чтобы получить необходимое количество дорожек со звукозаписью. Спаривающиеся черепахи озвучили только одного дракона королевы Дейнерис, чёрного Дрогона, которого она назвала в память о погибшем муже. Звук, полученный от черепах, позже обработался в студии до нужной частоты и имитировал «урчание» дракона, когда тот общался со своей «матерью».

Седьмой сезон "Игры престолов", вышедший летом этого года, собрал просто рекордное количество просмотров, особенно на последней серии. И хотя режиссёры обещали, что именно этот сезон будет последним, но после выхода последней серии был анонсирован ещё один, по-настоящему финальный сезон саги, о борьбе за власть.
Валерия Голицына
Новости по теме
Изображающий дракона Джон Сноу набрал 9 млн просмотров за сутки
Изображающий дракона Джон Сноу набрал 9 млн просмотров за сутки

Изображающий дракона Джон Сноу, роль которого исполняет британский актер Кит Харингтон, набрал 9 млн просмотров за сутки на видео. Ролик опубликовала накануне

Ученые: Черепахи способны обучаться
Ученые: Черепахи способны обучаться

Ученые провели ряд испытаний, чтобы доказать способность черепах к обучению. Данные исследования опубликованы на портале Discover24.

Самец гигантской черепахи в одиночку спас свой вид от вымирания
Самец гигантской черепахи в одиночку спас свой вид от вымирания

Излишне активный самец гигантской эспаньолской черепахи смог в одиночку возродить свой исчезающий вид, пишет Daily Mail. С 1976 года он наплодил 800 черепашек.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости