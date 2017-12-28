Дракона Дейнерис Таргариен озвучили спаривающиеся черепахи. Такое заявление в одном из интервью сделала звукорежиссёр сериала Пола Файрфилд. Девушка отметила, что они специально подбирали самца черепахи, который смог бы издать «чистый» звук для дальнейшей его обработки в системе.

Валерия Голицына

Пару черепах «мучили» несколько часов для того, чтобы получить необходимое количество дорожек со звукозаписью. Спаривающиеся черепахи озвучили только одного дракона королевы Дейнерис, чёрного Дрогона, которого она назвала в память о погибшем муже. Звук, полученный от черепах, позже обработался в студии до нужной частоты и имитировал «урчание» дракона, когда тот общался со своей «матерью».Седьмой сезон "Игры престолов", вышедший летом этого года, собрал просто рекордное количество просмотров, особенно на последней серии. И хотя режиссёры обещали, что именно этот сезон будет последним, но после выхода последней серии был анонсирован ещё один, по-настоящему финальный сезон саги, о борьбе за власть.