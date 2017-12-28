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| | Молодая уроженка Дагестана получила титул порно-королевы

Молодая уроженка Дагестана получила титул порно-королевы

Вчера, 20:50
30-летняя красавица из Дагестана сбежала из семьи в Санкт-Петербург, а позже уехала в Будапешт, где стала одной из самых знаменитых порно-актрис в мире.

Молодая уроженка Дагестана получила титул порно-королевы

 

Ада Махачаева, которая снимается в фильмах для взрослых под псевдонимом Kira Queen, всё больше внимания привлекает к своей истории жизни и карьерному пути. В 21 год девушка уехала из Махачкалы и освоила профессию актрисы порнофильмов. Её «карьера» начала стремительно развиваться и девушка поехала покорять Европу, ведь в тесном Петербурге ей уже было нечего делать. Теперь, к своему 30-летию, Ада признана одной из самых лучших порно-актрис и даже награждена несколькими «Оскарами» в своей индустрии.

Не мудрено, что семья отвернулась от девушки. Родители запретили ей возвращаться в страну, но поклонники уверенны, что сама актриса не горит желанием возвращаться в консервативный Дагестан.
Валерия Голицына
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