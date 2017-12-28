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| | Канадский мужчина решил вернуть соседке листья, которые упали с ее дерева

Канадский мужчина решил вернуть соседке листья, которые упали с ее дерева

Вчера, 19:10
Канадский мужчина разозлился из-за листьев, которые опали на его территорию от соседских деревьев. В итоге он просто перекинул их своей соседке.

Канадский мужчина решил вернуть соседке листья, которые упали с ее дерева

 

О данном инциденте рассказала соседка. Она сняла все на видео. Видно, как мужчина, находясь за забором, собирает опавшие листья с деревьев, которые находятся возле границы территории. Потом мужчина просто берет и перебрасывает огромную кучу листьев на землю своей соседки.

Женщина была ошарашена подобным поступком. На все вопросы взволнованной хозяйки, герой видео отвечает, что это не его листья.

Такое поведение оказалось странным. Жительница рассказала, что раньше чего-нибудь аналогичного еще не происходило. Тем более мужчина еще ни разу не жаловался на проблему опавших листьев.
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