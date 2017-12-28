Гею из Сингапура запретили усыновить собственного сына

Врачу-гомосексуалисту в Сингапуре судебные органы официально запретили усыновлять собственного ребенка. Причиной этому стал факт того, что рожден он был от суррогатной матери, проживающей на территории Соединенных Штатов.

Врач заплатил женщине 200 тысяч долларов суррогатной матери. После рождения он прибыл с малышом в Сингапур для оформления соответствующих бумаг на регистрацию, но судебные органы его заявление отклонили. В суде отметили, что мужчина был осведомлен о законе, запрещающем усыновление детей от суррогатных матерей. Судья добавила также, что так как мужчина единственный родственник ребенка, то малыша поместят под его опеку.

На данный момент миграционная служба должна принять решение, связанное с дальнейшей судьбой ребенка, так как, согласно законодательству, он является гражданином Соединенных Штатов. Помимо этого, сексуальные отношения между представителями одного пола в Сингапуре могут караться лишением свободы на срок до двух лет.

Местные власти пытаются всячески улучшить демографическую ситуацию, а потому рождение детей поощряют. Искусственное оплодотворение, при этом, разрешено исключительно женатым парам, а суррогатное материнство запрещено полностью.

Николай Офицеров