В супермаркете Китая появилась огромная собака с причёской Трампа

В Китае уже стало традицией каждый символ наступающего года интерпретировать под Дональда Трампа. В прошлый Новый год во всей КНР огромным спросом пользовался цыплёнок с причёской американского президента. Фигурки разных размеров выпускались огромными тиражами и моментально раскупались жителями страны.
Символом грядущего нового года является Золотая Собака. И хотя новый год в Китае согласно календарю наступит только 18 февраля, китайцы уже подготовились и украсили новый символ года на свой манер.