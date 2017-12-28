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| | В супермаркете Китая появилась огромная собака с причёской Трампа

В супермаркете Китая появилась огромная собака с причёской Трампа

Вчера, 18:36
В одном из торговых центров города Тайюань появилась большая фигурка собаки с причёской и бровями главы США. Помимо этого на шее у собаки завязан красный шарф, который олицетворяет привычный красный галстук президента Дональда Трампа, а одна лапа поднята вверх с указательным пальцем.

В супермаркете Китая появилась огромная собака с причёской Трампа

 

В Китае уже стало традицией каждый символ наступающего года интерпретировать под Дональда Трампа. В прошлый Новый год во всей КНР огромным спросом пользовался цыплёнок с причёской американского президента. Фигурки разных размеров выпускались огромными тиражами и моментально раскупались жителями страны.

Символом грядущего нового года является Золотая Собака. И хотя новый год в Китае согласно календарю наступит только 18 февраля, китайцы уже подготовились и украсили новый символ года на свой манер.
Валерия Голицына
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