В супермаркете Китая появилась огромная собака с причёской Трампа

В одном из торговых центров города Тайюань появилась большая фигурка собаки с причёской и бровями главы США. Помимо этого на шее у собаки завязан красный шарф, который олицетворяет привычный красный галстук президента Дональда Трампа, а одна лапа поднята вверх с указательным пальцем.

Валерия Голицына

В Китае уже стало традицией каждый символ наступающего года интерпретировать под Дональда Трампа. В прошлый Новый год во всей КНР огромным спросом пользовался цыплёнок с причёской американского президента. Фигурки разных размеров выпускались огромными тиражами и моментально раскупались жителями страны.Символом грядущего нового года является Золотая Собака. И хотя новый год в Китае согласно календарю наступит только 18 февраля, китайцы уже подготовились и украсили новый символ года на свой манер.