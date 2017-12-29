В Китае жителям заменит паспорт приложение WeChat

В Китае с начала 2018 года войдет в силу закон о виртуальном удостоверении личности. Теперь жители смогут использовать вместо своего паспорта специальное приложение на своем гаджете.

По документу, виртуальное удостоверение личности для жителей Китайской Народной Республики будет доступно в двух форматах. Первый экземпляр в неформальном пользовании, чтобы показывать его например в магазинах или музеях. Этот вариант предполагает регистрацию в менеджере WeChat, который предоставляет функцию сканирования лица владелица.

Второй формат является более официальным. Жителям для того, чтобы получить удостоверение личности, нужно приехать в местное отделение полиции и так зарегистрироваться в специальной системе, пройти функцию сканирования лица.

Любовь Шевцова

Стало известно, что такую систему в начале протестируют южной провинции Гаандун, но в следующем году власти страны хотят заняться распространением действий виртуальных удостоверений личности по всем территориям. Отмечено, что система будет распознавать даже близнецов.