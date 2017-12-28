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| | Стал известен отправитель посылки с экскрементами Минфину США

Стал известен отправитель посылки с экскрементами Минфину США

Сегодня, 12:46
Секретная служба США выяснила, кто отправил руководителю американского Министерства финансов посылку с экскрементами. Сомнений в том, кому адресована посылка не возникло, поскольку Стивен Мнучин значился в качестве получателя на упаковке

Стал известен отправитель посылки с экскрементами Минфину США

 

Сотрудники секретной службы допросили «тайного Санту» сразу после того, как на связь с ним вышли полицейские из Лос-Анджелеса. Посылка с навозом была оставлена на пороге дома соседа главы Минфина, но получателем был указан Мнучин. Не сразу, но удалось выяснить, что «презент» отправил психолог Робби Стронг. На своей страничке в Facebook американец опубликовал видео упаковки посылки перед отправкой адресату. Мужчина назвал свой поступок «актом политического театра».

Позже стало известно, что на момент прибытия посылки, Мнучина дома не было. Тем не менее, отправителя допросили спецагенты, после чего отпустили восвояси.
Дарья Светозарова
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