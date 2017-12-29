В Китае в отелях горничные мыли посуду ершиками для унитазов

В Китае разразился настоящий отечественный скандал, в котором были замешаны представители персонала сразу трёх крупных гостиниц пятизвёздочного класса. Разбирательство началось из-за опубликованного видео, на котором посуду в отелях мыли ёршиками для туалетов.

Александр Вест

На видеохостинге Pear Video была обнародована видеозапись, на которой сотрудники гостиницы намывали полы, используя чистые полотенца, предварительно смоченные в унитазе. Также на видеокадрах можно заметить, что мытьё посуды работники гостиницы осуществляли, используя в качестве подручных средств туалетные ёршики. После того, как в Сети появились неоспоримы доказательства нарушений санитарных норм и правил, разразился общественный скандал, в эпицентр которого попали сразу три крупных китайских гостиницы.Местные власти подтвердили подлинность видеоматериалов, которые были записаны с помощью скрытой камеры одним из репортёров, который попал в отель в качестве стажёра. Руководство гостиниц запланировало экстренное совещание по факту данного инцидента.