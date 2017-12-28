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| | В Венесуэле на нефтеперерабатывающем заводе произошёл взрыв

В Венесуэле на нефтеперерабатывающем заводе произошёл взрыв

Сегодня, 11:10
На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий, расположенных в Венесуэле, произошёл масштабный взрыв. На данный момент известно, что пострадавшими объявлены как минимум трое человек.

В Венесуэле на нефтеперерабатывающем заводе произошёл взрыв

 

Информационный портал Noticias Venezuela обнародовал данные о том, что один из работников нефтеперерабатывающего предприятия получил серьёзные ожоги в результате взрыва. Стоит омтетить, многие СМИ узнали о данном инциденте лишь сегодня, хотя сам взрыв прогремел на заводе в Венесуэле ещё в прошедший вторник, 26 декабря.

Стоит отметить, в Венесуэле в последнее время наблюдался явный дефицит топлива, в связи с чем ситуация с топливными ресурсами из-за прогремевшего взрыва, который несомненно задержит нормальный ход работы предприятия, скорее всего негативно отразится на нехватке горючего во всём государстве.
Александр Вест
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