В Доминикане люди отравились некачественным ромом на поминках жертв поддельного рома

В Доминиканской Республике минимум 12 человек отравились контрафактным ромом. Поддельный алкоголь стал причиной их гибели. Об этом сообщила глава доминиканского Минздрава Альтаграсия Гусман.

Дарья Светозарова

Чиновница проинформировала, что некачественное спиртное в провинцию Элиас-Пинья привезли местные контрабандисты. Закуплен ядовитый алкоголь был в соседнем государстве – Гаити. Выяснилось, что фальсификат содержал слишком много метанола. Всего «паленым» ромом отравились 32 человека. Выжить удалось только 20 из них.Вслед за этими трагическими случаями последовали другие: жертв «паленого» рома пришли поминать их близкие. На поминках разливали тот самый гаитянский ром. Это стало причиной новых отравлений. Отмечается, что гаитянский ром хуже очищен, чем обычный напиток этой марки. Это делает его более доступным и массовым.Единственное, что посоветовала глава Минздрава – не покупать и не употреблять спиртное, в происхождении или подлинности которого возникают сомнения. В связи с произошедшим в Доминикане объявлена эпидемиологическую опасность. Местные стражи порядка ведут работу по поиску складов с контрафактной продукцией, однако никто в ходе расследования арестован не был. Не исключено, что пострадали от некачественного алкоголя и потребители по ту сторону границы.