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| | Непослушная собака променяла дрессуру на «обнимашки»

Непослушная собака променяла дрессуру на «обнимашки»

Сегодня, 10:42
Пользователей интернета умилило фото дрессировки собачки породы бишон фризе. Владелица песика тщетно пыталась выдрессировать питомца – он просто проигнорировал хозяйку, но сделал это так, что сердиться на него стало невозможно.

Непослушная собака променяла дрессуру на «обнимашки»

 

Вместо того, чтобы сделать стойку, как просила героиня ролика, пес улегся ей на грудь и даже попробовал обнять. Объятия получились несколько неловкими, из-за коротких лап животного, но очень трогательными. Ролик опубликовали на крупнейшем форуме Reddit.

Видео автор подписала словами «Что такого мы сделали, что заслужили собак?». Несмотря на то, что песик не выполнил просьбу хозяйки, ролик приобрел огромную популярность. Прежде всего, неравнодушными остались другие владельцы бишонов. Они сообщили юной владелице умилительной собачки, что их питомцы тоже так делают, когда у них что-то не выходит. Да и вообще – они любители «обнимашек». И все же девушку попросили поделиться новым видео, если ее непослушный песик выполнит трюк. Один из комментаторов оказался художником-анималистом. Он обратился к хозяйке собачки с просьбой запечатлеть животное в анфас – очень уж ему хочется написать этого забавного питомца.
Дарья Светозарова
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