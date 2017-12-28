Непослушная собака променяла дрессуру на «обнимашки»

Пользователей интернета умилило фото дрессировки собачки породы бишон фризе. Владелица песика тщетно пыталась выдрессировать питомца – он просто проигнорировал хозяйку, но сделал это так, что сердиться на него стало невозможно.

Дарья Светозарова